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Румыния просит Украину заявить о непризнании молдавского языка

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Бухарест, Пятница 05 ноября 2021 19:01
Румыния просит Украину заявить о непризнании молдавского языка Фото: госсекретарь румынского МИД Дан Некулеску (mae.ro)
Автор: Сергей Новиков

Румыния просит Украину официально заявить о непризнании молдавского языка. А также повторила, что права румынского меньшинства в Украине остаются центральным вопросом двусторонней повестки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Румынии.

Сообщается, что накануне госсекретарь румынского МИД Дан Некулеску принимал замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовкву. Стороны обсудили отношения между странами с акцентом на положении румынского национального меньшинства в Украине, а также вопрос безопасности на Черном море.

Румынская сторона подтвердила, что права румынского меньшинства в Украине останется центральным вопросом двусторонней повестки дня.

"Госсекретарь повторил в этом контексте уже обращенную к украинской стороне просьбу об официальном признании отсутствия так называемого "молдавского языка", - говорится в заявлении.

Кроме того, румынская сторона выразила заинтересованность в открытии новых пограничных пунктов пропуска.

Отметим, согласно конституции Молдовы государственным является молдавский язык. В то же время в Декларации о независимости говорится, что государственным является румынский язык. КС Молдовы в 2013 году определил высшую силу текста Декларации над конституцией.

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