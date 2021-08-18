Румунія візьме участь у саміті Кримської платформи

Румунія візьме участь в установчому саміті Кримської платформи. Румунська сторона буде представлена на саміті на високому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква в ході телефонної розмови ознайомив радника президента Румунії з європейських справ Леонарда Орбана з підготовкою до саміту Кримської платформи та його змістовним наповненням.

У свою чергу Орбан підтвердив незмінність підтримки Румунією суверенітету і територіальної цілісності України, а також додав, що Румунія буде представлена на заході на високому рівні.