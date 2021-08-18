ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Румунія візьме участь у саміті Кримської платформи

Новость на русском →
Середа 18 серпня 2021 20:54
Румунія візьме участь у саміті Кримської платформи Фото: Румунія візьме участь у саміті Кримської платформи (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Румунія візьме участь в установчому саміті Кримської платформи. Румунська сторона буде представлена на саміті на високому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква в ході телефонної розмови ознайомив радника президента Румунії з європейських справ Леонарда Орбана з підготовкою до саміту Кримської платформи та його змістовним наповненням.

У свою чергу Орбан підтвердив незмінність підтримки Румунією суверенітету і територіальної цілісності України, а також додав, що Румунія буде представлена на заході на високому рівні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кримська платформа Румыния
NEWS
Обстріл Золотого кваліфікували як порушення законів війни
Обстріл Золотого кваліфікували як порушення законів війни
DAILY
Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні