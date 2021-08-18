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Румыния примет участие в саммите Крымской платформы

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Среда 18 августа 2021 20:54
Румыния примет участие в саммите Крымской платформы Фото: Румыния примет участие в саммите Крымской платформы (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Румыния примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Румынская сторона будет представлена на саммите на высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в ходе телефонного разговора ознакомил советника президента Румынии по европейским делам Леонарда Орбана с подготовкой к саммиту Крымской платформы и его содержательным наполнением.

В свою очередь Орбан подтвердил неизменность поддержки Румынией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также добавил, что Румыния будет представлена на мероприятии на высоком уровне.

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Крымская платформа Румыния
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