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Румунія планує поступово скасовувати карантин

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 16:57
Румунія планує поступово скасовувати карантин
Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

Клаус Йоханнис заявив, що ослаблть заходи планує з 15 травня

Президент Румунії Клаус Йоханнис повідомив, що після 15 травня в країні будуть поступово послаблювати карантинні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу. Відповідну заяву розміщено на сайті президента.

За його словами, ослаблення карантинних заходів почнеться після завершення надзвичайного стану в країні.

"Зараз діє чинний указ про надзвичайний стан, який закінчується 15 травня. Отже, після 15 травня, якщо кількість інфікованих людей зменшиться, зменшиться кількість загиблих від цієї хвороби, якщо ми всі будемо дотримуватися заходів і справи будуть іти добре, ми зможемо перейти до поступового ослаблення ", - заявив президент.

Він також зазначив, що скасування обмежень буде здійснюватися поетапно.

Нагадаємо, 16 квітня президент Румунії підписав указ про продовження надзвичайного стану в країні до 14 травня. Спочатку, НС було введено в країні 16 березня.

Крім того, 24 березня президент Румунії Клаус Йоханнис оголосив про введення режиму тотального карантину. Мешканцям дозволено виходити з будинку тільки для того, щоб купити їжу або ліки, піти на роботу або в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тим, кому за 65, повністю заборонено покидати свої будинки.

Відзначимо, 22 березня Румунія зареєструвала першу смерть пацієнта, інфікованого коронавірусом.

Також уряд Румунії посилило карантинні заходи в місті Сучава та прилеглих селах, які розташовані на кордоні з Україною.

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