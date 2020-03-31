Румунія посилила карантинні заходи на кордоні з Україною

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В'їзди і виїзди із зони карантину перекриті військовослужбовцями і поліцією

Уряд Румунії посилили карантинні заходи через пандемію коронавірусу в місті Сучава та прилеглих селах, які розташовані на кордоні з Україною. Про це повідомляє видання VON.

З населенням близько 100 тисяч осіб, в Сучаві підтверджено 593 випадку коронавіруса, більша частина яких становлять лікарі, медсестри та інший медичний персонал.

Все це робить місто Сучаво і його околиці найбільшим у країні центром спалаху коронавіруса.

В'їзди і виїзди із зони карантину перекриті військовослужбовцями і поліцією. Можна тільки перевезення товару і сировини, а також переміщення осіб, що займаються економічною діяльністю, забезпечують охорону і працівників адміністрації.

Нагадаємо, 22 березня Румунія зареєструвала першу смерть пацієнта, інфікованого коронавірусом.

Крім того, 24 березня президент Румунії Клаус Йоханніс оголосив про введення режиму тотального карантину. Мешканцям дозволено виходити з будинку тільки для того, щоб купити їжу або ліки, піти на роботу або в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тим, кому за 65, повністю заборонено покидати свої будинки.