Румунія оголосила персоною нон грата помічника військового аташе РФ

Міністерство закордонних справ Румунії на тлі висилки російських дипломатів з європейських країн оголосило персоною нон грата помічника військового аташе Росії Олексія Гришаєва. Інформацію довели до відома російської сторони сьогодні на зустрічі з послом Росії Валерієм Кузьміним.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Румунії .

"МЗС Румунії повідомляє, що румунська влада вирішила оголосити персоною нон грата на території Румунії помічника військового аташе посольства Російської Федерації в Бухаресті Олексія Гришаєва, оскільки його дії суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів, після чого Прага вирішила зрівняти чисельність персоналу посольства, що означає висилку ще 70 осіб.

Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Україна запропонувала направити висланих Росією чеських дипломатів на роботу до Києва.