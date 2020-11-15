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Румунія після масштабної пожежі перевірить всі відділення інтенсивної терапії

П'ятра-Нямц, Неділя 15 листопада 2020 19:18
Румунія після масштабної пожежі перевірить всі відділення інтенсивної терапії
Фото: пожежа у лікарні (thespec.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Уряд Румунії перевірить усі відділення інтенсивної терапії після пожежі у лікарні. В результаті тієї пожежі загинули 10 хворих з коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

Інспектори громадської охорони здоров'я і агентство з надзвичайних ситуацій перевірятимуть умови, в яких працює медичне обладнання у всіх відділеннях інтенсивної терапії.

Наразі правоохоронці встановлюють причини пожежі. Найімовірніше причиною пожежі стало коротке замикання.

Пожежа виникла в суботу в приміщенні реанімаційного відділення окружної лікарні П'ятра-Нямц на північному сході Румунії та поширилася на сусідню палату. Загинули 10 осіб, ще сім людей отримали критичні поранення.

За даними місцевих екстрених служб, всі загиблі та постраждалі, за винятком однієї людини були пацієнтами лікарні.

Зазначимо, в столиці Румунії Бухаресті місцева влада прийняла рішення закрити всі бари, нічні клуби, дискотеки, казино та гральні зали у зв'язку зі збільшенням числа нових випадків коронавірусу.

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