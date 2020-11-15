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Румыния после масштабного пожара проверит все отделения интенсивной терапии

Пятра-Нямц, Воскресенье 15 ноября 2020 19:18
Румыния после масштабного пожара проверит все отделения интенсивной терапии
Фото: пожар в больнице (thespec.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Румынии проверит все отделения интенсивной терапии после пожара в больнице. В результате того пожара погибли 10 больных с коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Инспекторы общественного здравоохранения и агентство по чрезвычайным ситуациям будут проверять условия, в которых работает медицинское оборудование во всех отделениях интенсивной терапии.

Сейчас правоохранители устанавливают причины пожара. Вероятнее всего, причиной пожара стало короткое замыкание.

Пожар возник в субботу в помещении реанимационного отделения окружной больницы Пятра-Нямц на северо-востоке Румынии и распространился на соседнюю палату. Погибли 10 человек, еще семь человек получили критические ранения.

По данным местных экстренных служб, все погибшие и пострадавшие, за исключением одного человека, были пациентами больницы.

Отметим, в столице Румынии Бухаресте местная власть приняла решение закрыть все бары, ночные клубы, дискотеки, казино и игорные залы в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса.

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