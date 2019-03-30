ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Румунії завершились навчання Platinum Eagle-2019 за участі українських морпіхів

Новини » Політика    30.03.2019 - 14:18
В Румунії завершились навчання Platinum Eagle-2019 за участі українських морпіхів
Фото: навчання Platinum Eagle-2019 (mil.gov.ua)

Морські піхотинці переймали досвід тактичних дій в складі багатонаціонального підрозділу

В Румунії завершилось багатонаціональне навчання Platinum Eagle-2019, в якому брали участь морські піхотинці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Протягом десяти днів морпіхи ділились здобутим бойовим досвідом з представниками армій США, Грузії, Румунії, Болгарії та Молдови, переймали досвід тактичних дій в складі багатонаціонального підрозділу.

В Румунії завершились навчання Platinum Eagle-2019 за участі українських морпіхівФото: навчання Platinum Eagle-2019 (mil.gov.ua)

"До кінця поточного року в рамках Platinum Eagle-2019 відбудеться ще декілька разів за різними сценаріями, участь в якому візьмуть й інші підрозділи морської піхоти",- йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що два кораблі зі складу другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайдуть 1 квітня в Одеський морський порт з черговим візитом.

Нагадаємо, глава Міністерства оборони України Степан Полторак заявив, що в 2019 році буде активізовано воєнно-морську присутність НАТО в Чорному морі.

 

Мандат СММ ОБСЄ в Україні продовжили
Вибори 2019 Вибори в Україні: як проходить день тиші перед голосуванням за президента Рейтинги кандидатів
Новини України УкраїнаученияРумынияморпех
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся