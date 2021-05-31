ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Румунії з 1 червня розпочнеться вакцинація від COVID підлітків

Новость на русском →
Бухарест, Понеділок 31 травня 2021 17:26
У Румунії з 1 червня розпочнеться вакцинація від COVID підлітків Фото: у Румунії з 1 червня розпочнеться вакцинація підлітків (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У Румунії починається вакцинація від коронавірусу підлітків. З вівторка, 1 червня, діти віком з 12 до 15 років зможуть записатися на щеплення.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Флорін Кіцу, передає Digi24.

"З завтрашнього дня вакцинація стає доступною також для підлітків. Закликаю батьків прийняти найкраще можливе рішення для своїх дітей. Ми повинні розуміти, що для подолання цієї пандемії потрібно вакцинувати якомога більше людей", - заявив він.

Крім того, в Румунії запускають Національну програму підтримки дітей під час пандемії.

Метою програми є аналіз впливу пандемії на дітей психоемоційно, але також щодо ризиків мережевої безпеки та домашнього насильства.

Нагадаємо, минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дозволило використовувати вакцину від коронавірусу Pfizer для підлітків у віці від 12 до 15 років.

Крім того, з 14 травня у Румунії почали послаблювати карантин. Зокрема, в країні більше не діє комендантська година, а також жителям країни дозволено не дотримуватися масочний режим на вулиці.

Додамо, що в Румунії в замку Бран, більш відомому як замок Дракули, відкрили центр вакцинації від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Румыния вакцинація Коронавірус
NEWS
Рік умовно. Апеляційний суд змінив вирок Стерненку
Рік умовно. Апеляційний суд змінив вирок Стерненку
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми