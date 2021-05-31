У Румунії з 1 червня розпочнеться вакцинація від COVID підлітків

У Румунії починається вакцинація від коронавірусу підлітків. З вівторка, 1 червня, діти віком з 12 до 15 років зможуть записатися на щеплення.

"З завтрашнього дня вакцинація стає доступною також для підлітків. Закликаю батьків прийняти найкраще можливе рішення для своїх дітей. Ми повинні розуміти, що для подолання цієї пандемії потрібно вакцинувати якомога більше людей", - заявив він.

Крім того, в Румунії запускають Національну програму підтримки дітей під час пандемії.

Метою програми є аналіз впливу пандемії на дітей психоемоційно, але також щодо ризиків мережевої безпеки та домашнього насильства.