У Румунії продовжили режим надзвичайної ситуації

Уряд Румунії продовжило дію режиму надзвичайної ситуації на час боротьби з пандемією COVID-19. Режим НС був продовжений на 30 днів.

Про це повідомляє Romania-Insider.

Під час дії спеціального режиму на території країни громадяни зобов'язані носити маски в громадських місцях і на вулицях протягом того часу, який встановила місцева влада кожного району.

Крім того, спортивні змагання можуть бути організовані без участі глядачів, а культурні заходи можна з дотриманням всіх карантинних правил.

Відзначимо, що режим надзвичайної ситуації в Румунії ввели 15 травня, після чого його неодноразово подовжували.

Нагадаємо, раніше у Румунії ввели обов'язковий масковий режим.

Крім того, Латвія зобов'язує трудових мігрантів здавати тест на COVID-19.