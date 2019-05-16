У Румунії на збройовому заводі стався вибух

У Румунії в четвер, 16 травня, стався вибух на збройовому заводі повіту Вилча, в результаті якого загинув один чоловік, ще кілька отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Аntena.

За попередньою інформацією, на заводі вибухнув один зі старих снарядів.

Також повідомляється, що в результаті вибуху почалася пожежа, яку встигли ліквідувати працівники заводу. На місце події виїхали рятувальники, пожежники, а також співробітники швидкої допомоги.

В даний час, за словами представника заводу, робота станції може бути відновлено, за винятком області, де стався вибух.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, в результаті вибуху на південному заході Пакистану загинули щонайменше четверо поліцейських і отримали поранення, ще близько 10 осіб, у тому числі мирні жителі. Відповідальність за вибух взяла на себе заборонена в Пакистані угрупування "Талібан".

Крім того,в Афганістані на жвавій дорозі Кабула був підірваний автомобіль поліції. В результаті вибуху поліцейського автомобіля щонайменше двоє співробітників правоохоронних органів отримали поранення. Сам автомобіль, який належав Управління карного розшуку, повністю згорів.