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У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 16:40
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (скріншот відео stirileprotv.ro)

Протести почалися в одному з сіл округу Арджеш

У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Румунії в одному з сіл у комуні Арджеш почалися протести. Про це повідомляють румунські видання.

Повідомляється, що страх перед коронавірусом вивів на вулиці жителів села Нучоара. Вони протестували проти розміщення людей з підозрою на коронавірус в місцевому студентському таборі та мисливському будинку, які визначили як карантинний центр.

Мешканці висловлювали невдоволення тим, що такі люди будуть розміщені в декількох сотнях метрів від житлових будинків. Передбачається, що в літньому таборі розмістять не більше 10 осіб, водночас повідомляється, що там немає водопроводу та опалення.

На сьогодні ніяких симптомів коронавірусу в окрузі Арджеш не виявлено.

Зазначимо, на сьогодні в Румунії зафіксовано три випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, минулого тижня схожа ситуація сталася в Україні, коли жителі селища Нові Санжари Полтавської області вийшли на протести проти розміщення евакуйованих з Китаю в місцевому медичному центрі. Протести супроводжувалися сутичками з правоохоронцями. Крім того, протестувальники відзначилися киданням каменів в автобуси, які везли евакуйованих українців. У результаті зіткнень було затримано кілька людей.

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