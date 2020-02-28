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В Румынии начались протесты из-за размещения людей с подозрением на коронавирус

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 16:40
В Румынии начались протесты из-за размещения людей с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (скриншот видео stirileprotv.ro)

Протесты начались в одном из сел округа Арджеш

В связи со вспышкой коронавируса в Румынии в одном из сел в коммуне Арджеш начались протесты. Об этом сообщают румынские издания.

Сообщается, что страх перед коронавирусом вывел на улицы жителей села Нучоара. Они протестовали против размещения людей с подозрением на коронавирус в местном студенческом лагере и охотничьем доме, которые определили как карантинный центр.

Жители выражали недовольство тем, что такие люди будут размещены в нескольких сотнях метров от жилых домов. Предполагается, что в летнем лагере разместят не более 10 человек, в то же время сообщается, что там нет водопровода и отопления.

На сегодняшний день никаких симптомов коронавируса в округе Арджеш не выявлено.

Отметим, на сегодня в Румынии зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Напомним, на прошлой неделе похожая ситуация произошла в Украине, когда жители поселка Новые Санжары Полтавской области вышли на протесты против размещения эвакуированных из Китая в местный медицинский центр. Протесты сопровождались стычками с правоохранителями. Кроме того, протестующие отличились бросанием камней в автобусы, которые везли эвакуированных украинцев. В результате столкновений были задержаны несколько человек.

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