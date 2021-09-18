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У Румунії лісоруби побили журналістів та еколога, які знімали фільм про вирубку лісу

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Румунія, Субота 18 вересня 2021 23:55
У Румунії лісоруби побили журналістів та еколога, які знімали фільм про вирубку лісу Фото: у Румунії лісоруби побили журналістів та еколога, які знімали фільм про вирубку лісу (Romania Insider)
Автор: Анна Полисученко

У Румунії лісоруби побили журналістів і еколога, які знімали фільм про вирубку лісу. Напад стався в четвер в районі Сучава, 11 осіб допитують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Постраждалі отримали травми, які не є небезпечними для життя, але їх обладнання було знищено.

У минулому в Румунії було кілька інших інцидентів із застосуванням насильства, деякі зі смертельними наслідками, в яких підозрювали незаконних лісорубів. Владу звинувачували в тому, що вона не зробила достатньо, щоб вирішити цю проблему.

"Запевняю вас, що румунська поліція дуже уважно поставиться до нападу. Будуть прийняті всі юридичні заходи", - заявив у п'ятницю офіційний представник поліції Джорджіан Драган.

Він назвав незаконні вирубки лісів "бідою" і "пріоритетом поліції".

Міхай Драголя, один з побитих журналістів-розслідувачів, розповів агентству, що нападники були озброєні сокирами і битами.

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