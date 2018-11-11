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У Румунії автомобіль в'їхав у натовп в торговому центрі

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 21:52
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Внаслідок інциденту 7 людей постраждали, зокрема двоє дітей

У румунському місті Бреїла чоловік на автомобілі в'їхав в двері торгового центру, внаслідок чого 7 осіб були травмовані, зокрема двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами прес-секретаря міської поліції Лаури Дан, водій внаслідок суперечки з іншим чоловіком щодо власності на транспортний засіб завдав останньому ножових поранень та втік з місця злочину.

"Потім поїхав і збив двох людей на кільцевій дорозі, після чого в'їхав у двері торгового центру", - зазначила Дан.

У поліції повідомили, що у затриманого 20-річного водія виявили алкоголь у крові. Крім того, стан одного з постраждалих оцінюють як тяжкий.

Свідки розповіли, що інцидент стався в годину пік, коли в торговому центрі було багато людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві автомобіль на великій швидкості в'їхав у зупинку громадського транспорту, після чого машина в'їхала в підземний перехід.

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