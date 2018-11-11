В Румынии автомобиль въехал в толпу в торговом центре

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В результате инцидента 7 человек пострадали, в том числе двое детей

В румынском городе Брэила мужчина на автомобиле въехал в двери торгового центра, в результате чего 7 человек были травмированы, в том числе двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам пресс-секретаря городской полиции Лауры Дан, водитель в результате спора с другим мужчиной относительно собственности на транспортное средство нанес последнему ножевые ранения и скрылся с места преступления.

"Потом поехал и сбил двух людей на кольцевой дороге, после чего въехал в двери торгового центра", - отметила Дан.

В полиции сообщили, что у задержанного 20-летнего водителя обнаружили алкоголь в крови. Кроме того, состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое.

Свидетели рассказали, что инцидент произошел в час пик, когда в торговом центре было много людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта, после чего машина въехала в подземный переход.