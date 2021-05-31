У Румунії з 1 червня розпочнеться вакцинація від COVID підлітків

У Румунії починається вакцинація від коронавірусу підлітків. З вівторка, 1 червня, діти віком з 12 до 15 років зможуть записатися на щеплення.
Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Флорін Кіцу, передає Digi24.
"З завтрашнього дня вакцинація стає доступною також для підлітків. Закликаю батьків прийняти найкраще можливе рішення для своїх дітей. Ми повинні розуміти, що для подолання цієї пандемії потрібно вакцинувати якомога більше людей", - заявив він.
Крім того, в Румунії запускають Національну програму підтримки дітей під час пандемії.
Метою програми є аналіз впливу пандемії на дітей психоемоційно, але також щодо ризиків мережевої безпеки та домашнього насильства.
Нагадаємо, минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дозволило використовувати вакцину від коронавірусу Pfizer для підлітків у віці від 12 до 15 років.
Крім того, з 14 травня у Румунії почали послаблювати карантин. Зокрема, в країні більше не діє комендантська година, а також жителям країни дозволено не дотримуватися масочний режим на вулиці.
Додамо, що в Румунії в замку Бран, більш відомому як замок Дракули, відкрили центр вакцинації від коронавірусу.