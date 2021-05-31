В Румынии с 1 июня начнется вакцинация от COVID подростков

В Румынии начинается вакцинация от коронавируса подростков. Со вторника, 1 июня, дети в возрасте с 12 до 15 лет смогут записаться на прививку.

"С завтрашнего дня вакцинация становится доступной также для подростков. Призываю родителей принять наилучшее возможное решение для своих детей. Мы должны понимать, что для преодоления этой пандемии нужно вакцинировать как можно больше людей", - заявил он.

Кроме того, в Румынии запускают Национальную программу поддержки детей во время пандемии.

Целью программы является анализ воздействия пандемии на детей психоэмоционально, но также в отношении рисков сетевой безопасности и домашнего насилия.