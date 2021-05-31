В Румынии с 1 июня начнется вакцинация от COVID подростков

В Румынии начинается вакцинация от коронавируса подростков. Со вторника, 1 июня, дети в возрасте с 12 до 15 лет смогут записаться на прививку.
Об этом заявил премьер-министр Румынии Флорин Кицу, передает Digi24.
"С завтрашнего дня вакцинация становится доступной также для подростков. Призываю родителей принять наилучшее возможное решение для своих детей. Мы должны понимать, что для преодоления этой пандемии нужно вакцинировать как можно больше людей", - заявил он.
Кроме того, в Румынии запускают Национальную программу поддержки детей во время пандемии.
Целью программы является анализ воздействия пандемии на детей психоэмоционально, но также в отношении рисков сетевой безопасности и домашнего насилия.
Напомним, на прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) разрешило использовать вакцину от коронавируса Pfizer для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
Кроме того, с 14 мая в Румынии начали ослаблять карантин. В частности, в стране больше не действует комендантский час, а также жителям страны разрешено не соблюдать масочный режим на улице.
Добавим, что в Румынии в замке Бран, более известном как замок Дракулы, открыли центр вакцинации от коронавируса.