У замку Дракули в Трансильванії відкрили центр COVID-вакцинації
У румунському замку Бран, відомому як замок Дракули, влаштували центр вакцинація проти коронавірусу. Ті, хто отримали щеплення там, отримують"диплом вакцинованого у замку Бран".
Про це повідомили на офіційній сторінці замку у Facebook.
Вакцинація проводиться препаратами виробництва компанії Pfizer та BoiNTech.
Доступ до центру вакцинації не передбачає можливість відвідати замок Дракули. Водночас люди зможуть безкоштовно піти на виставку середньовічних інструментів тортур.
Така ініціатива є частиною заходів уряду, щоб заохотити румунів вакцинуватись.
"Ідея полягала в тому, щоб показати, як людям робили щеплення 500−600 років тому в Європі", - заявив директор із питань маркетингу замку Александру Пріску, передає Reuters.
В уряді країни планують вакцинувати 10 мільйонів людей до вересня. Водночас майже половина румунів не прихильні до щеплень.
Нагадаємо, в Ізраїлі з'ясували, наскільки ефективна вакцина Pfizer від коронавірусу. Це зробили в результаті дослідження.
Крім того, Європейський союз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Зокрема, не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року.