У замку Дракули в Трансильванії відкрили центр COVID-вакцинації

У румунському замку Бран, відомому як замок Дракули, влаштували центр вакцинація проти коронавірусу. Ті, хто отримали щеплення там, отримують"диплом вакцинованого у замку Бран".

Про це повідомили на офіційній сторінці замку у Facebook .

Вакцинація проводиться препаратами виробництва компанії Pfizer та BoiNTech.

Доступ до центру вакцинації не передбачає можливість відвідати замок Дракули. Водночас люди зможуть безкоштовно піти на виставку середньовічних інструментів тортур.

Така ініціатива є частиною заходів уряду, щоб заохотити румунів вакцинуватись.

"Ідея полягала в тому, щоб показати, як людям робили щеплення 500−600 років тому в Європі", - заявив директор із питань маркетингу замку Александру Пріску, передає Reuters.

В уряді країни планують вакцинувати 10 мільйонів людей до вересня. Водночас майже половина румунів не прихильні до щеплень.