В Румынии снова нашли обломки российского "Шахеда"

На территории Румынии, напротив украинского Измаила, во вторник, 24 сентября, в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Как рассказали в румынском Минобороны, военные проводили обследование территории в поисках возможных фрагментов беспилотников, которые могли упасть там в последние недели во время российских воздушных атак на украинские порты на Дунае.

24 сентября специалисты обследовали территорию вокруг поселка Плаура в жудке Тулча, откуда поступили сообщения о возможных обломках беспилотника. Их изъяли и отправили на дальнейшую экспертизу.

В ведомстве отметили, что первоначально находку считают обломками иранского беспилотника "Шахед", который Россия использует под названием "Герань-2".

Минобороны Румынии в очередной раз осудило обстрелы Россией украинской гражданской инфраструктуры и подчеркнуло, что это противоречит нормам международного права.