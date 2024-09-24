ua en ru
Вт, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Румынии снова нашли обломки российского "Шахеда"

Румыния, Вторник 24 сентября 2024 17:07
UA EN RU
В Румынии снова нашли обломки российского "Шахеда" Фото: дрон-камикадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На территории Румынии, напротив украинского Измаила, во вторник, 24 сентября, в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Как рассказали в румынском Минобороны, военные проводили обследование территории в поисках возможных фрагментов беспилотников, которые могли упасть там в последние недели во время российских воздушных атак на украинские порты на Дунае.

24 сентября специалисты обследовали территорию вокруг поселка Плаура в жудке Тулча, откуда поступили сообщения о возможных обломках беспилотника. Их изъяли и отправили на дальнейшую экспертизу.

В ведомстве отметили, что первоначально находку считают обломками иранского беспилотника "Шахед", который Россия использует под названием "Герань-2".

Минобороны Румынии в очередной раз осудило обстрелы Россией украинской гражданской инфраструктуры и подчеркнуло, что это противоречит нормам международного права.

Не первый случай

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Румыния неоднократно сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки российских дронов.

К примеру, после атаки РФ по Украине 31 июля в Румынии были обнаружены новые фрагменты дрона в районе Чаталкиой уезда Тулча.

Также 20 августа фрагменты русских дронов снова были найдены на территории Румынии.

Такая же находка была обнаружена и 9 сентября.

Кроме того, по данным Воздушных сил, в ночь на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Война в Украине Дрони
NEWS
Это было не случайно. Зачем Беларусь запустила самолет Як-130 в Украину и что может быть дальше
Это было не случайно. Зачем Беларусь запустила самолет Як-130 в Украину и что может быть дальше
DAILY
Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение