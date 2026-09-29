В Румынии обнаружили обломки неизвестного объекта, похожего на беспилотник

Обломки обнаружили на пахотных землях в Инсула-Маре-а-Браиле вблизи населенного пункта Гропени в уезде Браила. По предварительным данным румынского ведомства объект может быть беспилотником.

О падении стало известно еще ночью. Местный житель позвонил по телефону на номер экстренной службы 112 и сообщил об инциденте.

По его словам, после падения объекта на месте возник пожар. Огонь впоследствии погас самостоятельно. Пострадавших нет, материальный ущерб также не зафиксировали.

Обломки будут исследовать военные

После уведомления о падении на место прибыли подразделения Министерства внутренних дел Румынии и представители Румынской разведывательной службы. Они оцепили территорию, где обнаружили обломки.

Отдельно к месту происшествия была направлена специализированная группа Министерства национальной обороны. Специалисты должны обследовать территорию и изучить найденные фрагменты.

Именно это исследование должно помочь установить, что объект упал на территории Румынии и при каких обстоятельствах это произошло.

Или фиксировали нарушение воздушного пространства Румынии

В Министерстве обороны Румынии также заявили, что их радиолокационные системы в минувшую ночь не зафиксировали ни одного несанкционированного проникновения в национальное воздушное пространство.

То есть румынская сторона не сообщает о зафиксированном нарушении своего воздушного пространства, несмотря на обнаружение обломков объекта.