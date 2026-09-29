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В Румынии обнаружили обломки неизвестного объекта, похожего на беспилотник

11:57 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: русский дрон типа "Шахед" (Getty Images)

На востоке Румынии 29 сентября были обнаружены обломки неизвестного объекта, похожего на дрон. Власти уже оцепили место падения и готовятся установить его происхождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

Обломки обнаружили на пахотных землях в Инсула-Маре-а-Браиле вблизи населенного пункта Гропени в уезде Браила. По предварительным данным румынского ведомства объект может быть беспилотником.

О падении стало известно еще ночью. Местный житель позвонил по телефону на номер экстренной службы 112 и сообщил об инциденте.

По его словам, после падения объекта на месте возник пожар. Огонь впоследствии погас самостоятельно. Пострадавших нет, материальный ущерб также не зафиксировали.

Обломки будут исследовать военные

После уведомления о падении на место прибыли подразделения Министерства внутренних дел Румынии и представители Румынской разведывательной службы. Они оцепили территорию, где обнаружили обломки.

Отдельно к месту происшествия была направлена специализированная группа Министерства национальной обороны. Специалисты должны обследовать территорию и изучить найденные фрагменты.

Именно это исследование должно помочь установить, что объект упал на территории Румынии и при каких обстоятельствах это произошло.

Или фиксировали нарушение воздушного пространства Румынии

В Министерстве обороны Румынии также заявили, что их радиолокационные системы в минувшую ночь не зафиксировали ни одного несанкционированного проникновения в национальное воздушное пространство.

То есть румынская сторона не сообщает о зафиксированном нарушении своего воздушного пространства, несмотря на обнаружение обломков объекта.

Напоминаем, что в ночь на 27 сентября неизвестная воздушная цель вошла в воздушное пространство Румынии вблизи границы с Украиной.

Для ее отслеживания в воздух подняли два истребителя и румынский военный вертолет. Цель находилась над Румынией несколько минут, после чего ее сигнал исчез.

Кроме того, 16 августа Румыния сообщала об уничтожении вошедшего в ее воздушное пространство беспилотника. Испанский истребитель F-18, выполнявший миссию НАТО по патрулированию, получил разрешение на поражение цели и сбил ее.

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