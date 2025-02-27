В Румынии будут сбивать российские дроны: поддержан соответствующий закон

Законопроект устанавливает меры контроля за использованием национального воздушного пространства, а также определяет органы и учреждения, ответственные за предотвращение и противодействие несанкционированному использованию воздушного пространства пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами.

Согласно документу, БпЛА, которые незаконно пересекают государственную границу Румынии и летают в национальном воздушном пространстве без разрешения - смогут быть уничтожены или нейтрализованы если их полет не может быть "взят под контроль" румынскими или военными силами НАТО.

Таким образом, будут созданы новые рамки сотрудничества и координации на уровне органов власти и учреждений, обладающих компетенциями по управлению и мониторингу национального воздушного пространства, а также обеспечению соблюдения правил его использования, что способствует повышению безопасности полетов.

Важно отметить, что законопроект был принятом Сенатом. В румынской системе законодательного процесса это означает, что закон больше не требует одобрения Палаты депутатов и будет направлен на подписание президенту.

Таким образом, закон фактически уже принят, но формально вступит в силу после публикации.