В Румынии обнаружили обломки российских дронов после ночной атаки по Украине

На территории Румынии обнаружили фрагменты российских беспилотников "Герань". Эти дроны РФ использовала для атаки на украинскую портовую инфраструктуру в Одесской области ночью 13 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Как сообщили в ведомстве, представители Минобороны, Министерства внутренних дел и разведки Румынии после поисков вблизи румынско-украинской границы обнаружили фрагменты российских дронов "Герань".

Один беспилотник разбился примерно в километре от Дуная вблизи границы с Украиной, а его фрагменты были найдены примерно в 5 км к западу от украинского города Рени.

Второй обнаружили в 500 метрах от берега Дуная и примерно в 5 км к югу от Рени.

Расследование на месте происшествия установило, что оба беспилотника несли заряд, который разорвался в результате падения. Это произошло за пределами населенных пунктов.