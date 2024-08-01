В Румынии обнаружили еще обломки беспилотников после атаки РФ на Украину

В ведомстве отметили, что поиском занимались смешанные группы специалистов Минобороны и других профильных структур системы нацобороны, общественного порядка и нацбезопасности.

"Исследовательские действия" проводились на местах, где на румынском берегу Дуная могли упасть фрагменты БПЛА в результате "атак российских войск на некоторые гражданские цели и портовую инфраструктуру в Украине" на прошлой неделе.

"Во всех районах, где сообщалось о вероятности падения обломков беспилотников, на данный момент обнаружены элементы вблизи населенных пунктов Плауру и Периправа, уезд Тулча. В среду, 31 июля, элементы беспилотников также были подтверждены в районе Чеатальского уезда Тулча", - говорится в заявлении румынского министерства.

В ведомстве добавили, что были введены "стандартные операционные процедуры для таких ситуаций".

Румынская сторона отметила, что "все места, определенные как зоны происшествия, находятся за пределами населенных пунктов, и люди или элементы инфраструктуры не пострадали".

Кроме того, Минобороны Румынии заявило, что в режиме реального времени информирует союзнические структуры о ситуации, вызванные данными атаками.

"Мы также повторяем решительное осуждение нападений, совершенных Российской Федерацией на некоторые цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права", - добавляется в заявлении румынского ведомства.

Падение обломков "Шахедов" в Румынии

Напомним, в ночь на 25 июля войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе. Под удар попала, в частности, южная часть Одесской области. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, тогда три "Шахеда" пересекли границу с Румынией.

Позже глава МИД Румынии Луминица Одобеску подтвердила, что на территории Румынии были обнаружены обломки беспилотников.

Кроме того, румынский МИД вызвал поверенного посольства РФ из-за обломков "Шахеда".