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В Румынии откроют центр по техобслуживанию вертолетов Black Hawk

Фото: центр по ремонту вертолетов Black Hawk откроют в Румынии (wikimedia.org)
Автор: Максим Шушко

Центр технического обслуживания и капитального ремонта вертолетов Black Hawk откроют в городе Бакеу благодаря партнерству между румынской авиационной компанией Aerostar SA и американской Lockheed Martin

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Согласно соглашению, подписанному двумя компаниями в январе, центр будет полностью аккредитован и заработает когда 7 вертолетов S-70 Black Hawk прибудут в Румынию позже в этом году. В ноябре 2021 года Министерство внутренних дел Румынии подписало рамочное соглашение о покупке 12 вертолетов Black Hawk для нужд аварийных служб страны.

"Этот центр, когда он заработает, будет способствовать созданию и сохранению высококвалифицированных рабочих мест в Румынии. Это также позволит повысить уровень подготовки и снизить расходы на эксплуатируемые здесь вертолеты Black Hawk. Мы планируем интегрировать поддержку других продуктов Lockheed Martin", - заявил вице- президент по международным делам компании Lockheed Martin Рэй Пизелли.

Также, высший Совет Обороны Румынии намерен приобрести истребители последнего поколения F-35 для усиления своей противовоздушной обороны.

Black Hawk для Украины

Вертолет Black Hawk может находиться в непрерывном полете около трех часов и с лёгкостью способен преодолеть расстояние более 600 километров. Вертолет предназначен для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами типа Hellfire.

Он может выступать как для поддержки пехоты, так и для перевозки различных грузов. Для разгрузки группы из 12 бойцов и эвакуации другой с поля боя вертолета нужно 3-4 секунды. Украина получила один такой вертолет, однако в ГУР заявили, что наше государство с легкостью может принять около сотни многоцелевых вертолетов типа Black Hawk.

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