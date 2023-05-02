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Грузия отказалась в этом году участвовать в военных учениях НАТО, - Минобороны

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Грузия, Вторник 02 мая 2023 20:42
Грузия отказалась в этом году участвовать в военных учениях НАТО, - Минобороны Фото: Грузия отказалась в этом году участвовать в военных учениях НАТО (flickr.by)
Автор: Татьяна Степанова

Грузия в 2023 году не будет участвовать в многонациональных военных учениях НАТО Defender 23, которые проходят в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Грузии.

"Об участии Грузии в учениях Defender 2023, исходя из целей и задач Сил обороны, путем активного общения с нашим основным стратегическим партнером было принято решение направить больше усилий и ресурсов на такие международные и локальные учения, которые включают повышение боевой готовности, повышение оперативной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмен опытом и совершенствование профессиональных навыков", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Силы обороны Грузии постоянно проводят международные учения по повышению боеспособности. В этом году оборонное ведомство Грузии вместе со странами-членами и партнерами НАТО приняло участие в четырех международных учениях. До конца года грузинские военные будут представлены еще в нескольких международных учениях.

К слову, 22 апреля в Европе начались учения Defender 23 под командованием Соединенных Штатов Америки. Цель тренировок - увеличить впечатляющую способность НАТО.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО, которые стартуют 22 апреля.

Также ранее мы писали, что страны НАТО с 12 по 23 июня организуют крупнейшие авиационные учения Air Defender 2023, которые пройдут у границ с Россией.

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