В Румынии стартовали крупнейшие учения Сил специальных операций стран НАТО

"Эти учения, в которых задействовано более 500 румынских солдат и около 100 наземных, воздушных и военно-морских технических средств, обеспечивают организационные условия для проведения максимально реалистичных учений, основанных на вымышленном сценарии, участвующих в структуре тактического и оперативного уровня", - говорится в сообщении.

Основной целью этих комплексных учений является сертификация трех объектов сил НАТО: морской группы Сил специальных операций, сухопутной группы Сил специальных операций и подразделения специальных операций ВВС с вертолетами.

"Вместе с румынскими солдатами из структур сил специальных операций они будут обучать и осуществлять руководяще-координационные действия своих сил и около 100 иностранных солдат из союзных стран, таких как Болгария, Польша, Португалия, Испания и Соединенные Штаты Америки", - сообщили в Минобороны Румынии.

Военнослужащие из стран-партнеров, таких, как Грузия, Иордания и Молдова, также будут участвовать в деятельности наблюдателей.