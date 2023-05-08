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В Румынии стартовали крупнейшие учения Сил специальных операций стран НАТО

Фото: Спецназовцы (facebook.com/mapn.ro)
Автор: Дмитрий Браславский

Наибольшие учения сил специальных операций стартовали в Румынии. Они пройдут с 8 по 18 мая на учебных объектах румынской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Румынии.

"Эти учения, в которых задействовано более 500 румынских солдат и около 100 наземных, воздушных и военно-морских технических средств, обеспечивают организационные условия для проведения максимально реалистичных учений, основанных на вымышленном сценарии, участвующих в структуре тактического и оперативного уровня", - говорится в сообщении.

Основной целью этих комплексных учений является сертификация трех объектов сил НАТО: морской группы Сил специальных операций, сухопутной группы Сил специальных операций и подразделения специальных операций ВВС с вертолетами.

"Вместе с румынскими солдатами из структур сил специальных операций они будут обучать и осуществлять руководяще-координационные действия своих сил и около 100 иностранных солдат из союзных стран, таких как Болгария, Польша, Португалия, Испания и Соединенные Штаты Америки", - сообщили в Минобороны Румынии.

Военнослужащие из стран-партнеров, таких, как Грузия, Иордания и Молдова, также будут участвовать в деятельности наблюдателей.

Напомним, что недавно в Польше начались крупнейшие национальные военные учения Anakonda-23.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что союзники по НАТО должны сформулировать конкретные шаги, чтобы Украина стала членом военного альянса и не ограничиваться повторением постоянной позиции о том, что ее приглашают присоединиться к блоку.

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НАТОРумыния