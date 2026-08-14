В Румынии на пляже обнаружили обломок беспилотника (фото)

Подозрительный предмет обнаружили непосредственно на побережье. На место происшествия сразу прибыли правоохранители, установившие безопасный периметр.

Впоследствии власти официально подтвердили, что найденный объект является частью беспилотного летательного аппарата.

Обломок нашли неподалеку от места, где накануне уже обнаруживали беспилотник. Эксперты не исключают, что эта деталь может являться частью дрона, найденного 24 часа назад.

Фото: обломок дрона, найденный в Румынии (digi24.ro)

Что говорят в Минобороны

Первыми опасный объект возле дамбы 13 августа заметили отдыхающие, которые сообщили об этом экстренные службы. Впоследствии Министерство обороны Румынии раскрыло детали привлечения военных саперов.

"Около 10:40 береговая охрана обратилась за помощью к военно-морским силам Румынии с просьбой направить команду боевых водолазов по разминированию (EOD)", - сообщили в ведомстве.

Специальная команда водолазов-разминовщиков провела проверку обнаруженного фрагмента. По результатам осмотра специалисты EOD выяснили, что объект не содержал взрывчатки и не представлял пиротехнической опасности.

Правоохранители продолжают мониторинг прибрежной зоны.

Напомним, 11 августа румынские военные уничтожили два беспилотника типа "Гербера" вблизи морского газового проекта Neptun Deep. Саперы взорвали дроны примерно в 90 морских милях (более 166 км) к востоку от Констанцы.