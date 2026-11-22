Об исчезновении трех граждан Украины в горах вблизи государственной границы после незаконного пересечения из Украины в Румынию сообщила по телефону женщина.

По предварительным данным, один из мужчин передвигался с трудом.

На поиски отправились двое пограничников из коммуны Поенило-де-суб-Мунте и трое горных спасателей Марамуреша со спецтранспортом.

Двое украинцев нашли в направлении населенного пункта Репедя у границы. Вскоре обнаружили третьего мужчину, но он уже был без признаков жизни.

По словам спикера территориального инспектората пограничной полиции Сигета Мармацией Алины Петрару, операция проходила в труднодоступной горной местности под сплошным снежным покровом.

Дальнейшее расследование обстоятельств происшествия ведет уездная полиция Марамуреш.