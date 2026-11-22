Один украинец погиб, заблудившись в заснеженных горах Марамуреш, еще двоих нашли пограничники и горные спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Об исчезновении трех граждан Украины в горах вблизи государственной границы после незаконного пересечения из Украины в Румынию сообщила по телефону женщина.
По предварительным данным, один из мужчин передвигался с трудом.
На поиски отправились двое пограничников из коммуны Поенило-де-суб-Мунте и трое горных спасателей Марамуреша со спецтранспортом.
Двое украинцев нашли в направлении населенного пункта Репедя у границы. Вскоре обнаружили третьего мужчину, но он уже был без признаков жизни.
По словам спикера территориального инспектората пограничной полиции Сигета Мармацией Алины Петрару, операция проходила в труднодоступной горной местности под сплошным снежным покровом.
Дальнейшее расследование обстоятельств происшествия ведет уездная полиция Марамуреш.
Напомним, что 20 ноября утром на высокогорье Карпат существенно ухудшилась погода - синоптики предупредили об опасном метеоявлении и зафиксировали шторм со снегом на горе Поп Иван.
В течение суток сложные погодные условия прогнозировали и в Ивано-Франковской области.
Еще раньше, 17 ноября утром, на высокогорье Карпат уже фиксировали ухудшение погоды, в частности туман, штормовой ветер, мороз и оледенение на горе Поп Иван.