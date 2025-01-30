В Румынии две ночи подряд объявляли тревогу из-за атаки дронов РФ на Украину

По данным Минобороны страны, системы мониторинга и наблюдения сообщили о беспилотниках в воздушном пространстве Украины, на маршрутах полетов вблизи границы.

Жителям ближайших к границе населенных пунктов было разослано сообщение около 04:00 (по местному времени - ред.) об угрозе падения объектов из воздушного пространства и призвано найти укрытие. Оповещение продолжалось 90 минут

Стоит заметить, что аналогичное сообщение было отправлено в ночь со вторника на среду. Тогда в Украине Россия атаковала припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области.

Той ночью два самолета F-16 ВВС Румынии, входящие в состав боевой службы воздушной полиции, вылетели с 86-й авиабазы в Борча около 03:40. Самолеты вернулись на базу около 05:00 (по местному времени - ред.).

В министерстве отметили, что данные, предоставленные радиолокационными системами ВВС Румынии, не свидетельствуют о вторжении беспилотников в воздушное пространство Румынии.

Ночная атака по территории Украины

В ночь на 30 января россияне атаковали Украину ударными дронами, вызвав воздушную тревогу в нескольких областях. В Сумах дрон попал в многоэтажку, погибли четверо, девять ранены, среди них ребенок. Разрушения зафиксированы и в Полтавской области.

Также мы писали, что Российская армия в ночь на четверг, 30 января, повторно нанесла удар по Измаильскому району, что в Одесской области. Там повреждены больница и частные дома.