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В Румынии из-за неизвестной цели поднимали два F-16 и вертолет, но ничего не сбили

11:24 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: русский дрон типа "Шахед" (Getty Images)

В ночь на 27 сентября неизвестная воздушная цель вошла в воздушное пространство Румынии вблизи границы с Украиной. На место подняли авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии в соцсети Х.

Вечером 26 сентября система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии зафиксировала воздушную цель, маневрированную вблизи населенного пункта Чилия-Веке. Район расположен недалеко от речной границы с Украиной.

Национальный военный командный центр после обнаружения цели сообщил Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости предупредить население северной части уезда Тулча.

В 23.32 жителям передали сообщения системы RO-Alert.

По данным румынского Минобороны, цель впоследствии вошла в национальное воздушное пространство вблизи Чилии-Веке. Она находилась там несколько минут и двигалась по маршруту, почти параллельному рукаву реки Чилия.

В небо подняли F-18

Для наблюдения за ситуацией в воздух подняли два самолета F-18 Военно-воздушных и космических сил Испании. Они выполняли боевую задачу в рамках операции "Enhanced Air Policing".

Также для мониторинга воздушной ситуации вылетел вертолет IAR-330 SOCAT румынских Военно-воздушных сил.

Согласно радиолокационным данным, воздушная цель пролетела над территорией Румынии несколько минут. Впоследствии сигнал от нее пропал в районе населенного пункта Пардина.

Румынское Минобороны в уведомлении не уточняло тип воздушной цели или ее происхождение.

Воздушная тревога в северной части уезда Тулча была отменена в 00:48.

Напомним, 16 августа Румыния сообщала об уничтожении вошедшего в ее воздушное пространство беспилотника. Испанский истребитель F-18, выполнявший миссию НАТО по патрулированию, получил разрешение на поражение цели и сбил ее.

Румынские радары зафиксировали беспилотник примерно в 24 км к северу от Галаца.

Впоследствии спикер штаба операции НАТО Мартин О'Доннелл заявил, что беспилотник, по предварительной оценке, "вероятно, российский". В то же время, он подчеркнул, что дополнительные детали инцидента еще расследуют.

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