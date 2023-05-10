В Румынии анонсировали проведение новых учений НАТО

На территории Румынии планируется провести новые учения стран-членов НАТО. Их будут проводить в конце мая, а завершатся в начале июня этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Румынии.

"Около 10 000 солдат из Румынии и 13 союзных и партнерских стран примут участие в учениях Saber Guardian-23, которые состоятся с 29 мая по 9 июня", - говорится в сообщении. Участие примут представители Албании, Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Италии, Северной Македонии, Республики Молдова, Нидерландов, Черногории, Польши, Португалии и США. Основные этапы учения пройдут на полигонах и военных объектах, а также в населенных пунктах на территории страны. Начиная с четверга, 11 мая, начнется развертывание техники и личного состава, который будет двигаться по колоннам по дорогам в сопровождении расчетов военной полиции к полигонам.