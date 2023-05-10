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В Румынии анонсировали проведение новых учений НАТО

Фото: Армия Румынии (www.facebook.com/mapn.ro)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории Румынии планируется провести новые учения стран-членов НАТО. Их будут проводить в конце мая, а завершатся в начале июня этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Румынии.

"Около 10 000 солдат из Румынии и 13 союзных и партнерских стран примут участие в учениях Saber Guardian-23, которые состоятся с 29 мая по 9 июня", - говорится в сообщении.

Участие примут представители Албании, Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Италии, Северной Македонии, Республики Молдова, Нидерландов, Черногории, Польши, Португалии и США.

Основные этапы учения пройдут на полигонах и военных объектах, а также в населенных пунктах на территории страны. Начиная с четверга, 11 мая, начнется развертывание техники и личного состава, который будет двигаться по колоннам по дорогам в сопровождении расчетов военной полиции к полигонам.

Напомним, что во вторник, 9 мая, в Бухаресте был открыт Европейский центр компетенции в сфере кибербезопасности. Необходимость в нем стала актуальной после роста гибридных и кибератак на европейскую инфраструктуру.

Наибольшие учения Сил специальных операций стартовали в Румынии. Они пройдут с 8 по 18 мая на учебных объектах румынской армии.

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