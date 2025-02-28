Румыния предложила стать хабом для отправки войск Запада в Украину

Румыния продолжит оказывать поддержку Украине, которая подверглась агрессии со стороны России. Страна может стать хабом для отправки войск стран Запада в Украину.

Об этом заявил и.о. президента Румынии Илие Болоян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Romania.

"Что касается поддержки Украины, то на состоявшихся консультациях мы в принципе выразили готовность нашей страны и дальше поддерживать эту страну, потому что это не просто поддержка жертвы перед агрессором, что является принципиальным вопросом, а, по сути, это поддержка безопасности нашей страны", - сказал он.

Болоян заявил, что Румыния также может подвергнуться агрессии. "Если такие подходы России сохранятся в предстоящий период, а мы знаем, что значит история в этой части мира, то Украина может стать только первой жертвой", - уточнил он.

И.о. президента Румынии заявил, что обсуждать направку войску в Украину пока рано, поскольку нет мирного соглашения. Кроме того, парламентская поддержка для такого шага отсутствует. "Мы могли бы стать центром транзита этих войск, и можно провести анализ", - сказал он.

Напомним, глава Сената Румынии Илие Болоян 12 февраля официально принял полномочия как временный президент страны, поскольку 10 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку со своего поста накануне плана крайне правых оппозиционных парламентских партий объявить ему импичмент.

Ранее против направления войск в Украину высказался также премьер-министр Польши Дональд Туск.