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Румыния решила приобрести крупную партию БМП на почти 3 млрд евро, - СМИ

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Румыния, Суббота 08 апреля 2023 16:59
Румыния решила приобрести крупную партию БМП на почти 3 млрд евро, - СМИ Фото: Румыния решила приобрести крупную партию БМП на почти 3 млрд евро (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Румыния хочет закупить большую партию новых боевых машин пехоты для повышения боеспособности армии и вскоре объявит тендер на эту технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Adevarul.

Три крупных производителя боевой техники будут бороться за победу в процедуре оснащения румынской армии по программе "Гусеничная боевая машина пехоты - MLI", контракт стоимостью почти 3 миллиарда евро.

Речь идет об американской БМП ASCOD из General Dynamics European Land Systems, бронеавтомобиле Redback производства южнокорейцев из Hanwha и немецкой модели Lynx от Rheinmetall.

Контракт на поставку боевых машин пехоты будет аналогичным контракту на поставку бронемашин Piranha 5. Таким образом, первые модели будут импортированы, а позже будут переданы технологии и бронемашины будут производиться в Румынии.

Программа поставок будет осуществляться в два этапа, на первом этапе предусмотрено приобретение 246 БМП, включая тренажеры и исходное материально-техническое обеспечение.

Этап начнется в 2023 году и продлится до 2031 года, а ориентировочная стоимость контрактов на покупку на этом этапе составляет 2,5 миллиарда евро.
На втором этапе будет закуплено 52 бронемашины на сумму 450 млн евро", - говорится в материале.

Напомним, что во вторник, 7 марта, Румыния объявила, что хочет приобрести батальон танков Abrams.

Румынские F-16, принявшие дежурство для защиты воздушного пространства стран Балтии силами НАТО, поднимались для перехвата двух российских истребителей Су-27.

В Румынии выдвинули идею создания нового технологического сообщества, основанного на ценностях НАТО.

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