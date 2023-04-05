МИД Румынии: необходимо создать новое технологическое сообщество на основе ценностей НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску.

"Ауреску подчеркнул глубокие последствия войны России против Украины на глобальном уровне, влияние на глобальную безопасность и основанный на правилах международный порядок, выразив обеспокоенность по поводу все более тесного партнерства между Китаем и Россией в условиях войны против Украины", - говорится в сообщении.

Глава румынской дипломатии призвал к углублению диалога и сотрудничества НАТО с государствами Индо-Тихоокеанского региона для обеспечения консолидированного и адекватного ответа на современные угрозы и вызовы, в том числе гибридные, в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые технологии и 5/6G.

По его словам, необходимо расширять сотрудничество в целях защиты важнейших секторов в стратегических отраслях от потенциально губительных влияний.

"Зависимость от участников, не разделяющих ценности демократического сообщества, должна быть уменьшена или даже ликвидирована. И они не должны иметь доступа к стратегическим секторам, важным для безопасности союзников. Этим субъектам также необходимо запретить доступ к инвестициям в стратегическую инфраструктуру и запретить им использовать передовые технологии как политическое оружие", - сказал глава МИД Румынии.

Он начал продвигать идею создания нового технологического сообщества, основанного на ценностях, разделяемых союзниками и их партнерами по НАТО, чтобы на мировой арене можно было предложить альтернативу субъектам со злонамеренными намерениями.