МИД Румынии: необходимо создать новое технологическое сообщество на основе ценностей НАТО
В Румынии выдвинули идею создания нового технологического сообщества, основанного на ценностях НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску.
"Ауреску подчеркнул глубокие последствия войны России против Украины на глобальном уровне, влияние на глобальную безопасность и основанный на правилах международный порядок, выразив обеспокоенность по поводу все более тесного партнерства между Китаем и Россией в условиях войны против Украины", - говорится в сообщении.
Глава румынской дипломатии призвал к углублению диалога и сотрудничества НАТО с государствами Индо-Тихоокеанского региона для обеспечения консолидированного и адекватного ответа на современные угрозы и вызовы, в том числе гибридные, в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые технологии и 5/6G.
По его словам, необходимо расширять сотрудничество в целях защиты важнейших секторов в стратегических отраслях от потенциально губительных влияний.
"Зависимость от участников, не разделяющих ценности демократического сообщества, должна быть уменьшена или даже ликвидирована. И они не должны иметь доступа к стратегическим секторам, важным для безопасности союзников. Этим субъектам также необходимо запретить доступ к инвестициям в стратегическую инфраструктуру и запретить им использовать передовые технологии как политическое оружие", - сказал глава МИД Румынии.
Он начал продвигать идею создания нового технологического сообщества, основанного на ценностях, разделяемых союзниками и их партнерами по НАТО, чтобы на мировой арене можно было предложить альтернативу субъектам со злонамеренными намерениями.
Напомним, что правительство Румынии приняло решение выделить на улучшение оборонного потенциала Украины 800 тысяч долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.