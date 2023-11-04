Румыния выделит 50 млн евро в рамках программы ЕС по субсидированию долга Украины

Правительство Румынии выделит 50 млн евро на субсидирование процентов, причитающихся Украине в счет погашения кредита ЕС в размере 18 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Insider .

ЕС заимствует деньги, которые он предоставляет Украине, на международных рынках капитала, и за прошедший год по кредиту были начислены проценты. Кредит в размере 18 млрд евро предоставил Украине краткосрочную финансовую помощь.

"Учитывая сложное положение Украины, ЕС оказывает дополнительную поддержку со стороны стран-членов, покрывая расходы на выплату процентной ставки. Субсидирование процентной ставки будет осуществляться государствами-членами за счет дополнительных добровольных взносов", - говорится в чрезвычайном постановлении правительства Румынии.

50 млн евро будут выделены из государственного бюджета Румынии и будут направлены в период 2024-2027 гг. в среднем по 12,3 млн евро в год.

Национальные взносы были рассчитаны исходя из доли каждой из стран-членов в общем валовом национальном доходе (ВНД) Союза и с учетом "разумных предположений относительно процентных ставок по привлеченным средствам".

Макрофинансовая помощь

В 2023 году ЕС должен предоставить Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Срок погашения кредита составляет 35 лет. При этом проценты и другие платежи по обслуживанию кредита вместо Украины будут платить ЕС.

Макрофинансовая помощь направлена на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных.

Отметим, что Кабмин рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощь на сумму 41,4 млрд долларов. Макрофинансовая помощь ЕС составит 9 млрд долларов.

Помимо этого Еврокомиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета ЕС, который включает гранты, ссуды и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 года и покроет 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро.

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