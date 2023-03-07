Румыния и Турция создадут рабочую группу по безопасности на Черном море

Румыния и Турция создали двустороннюю рабочую группу по безопасности на Черном море, заявил глава румынского внешнеполитического ведомства Богдан Ауреску государственному секретарю США Энтони Блинкену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter румынского дипломата.

Румынский министр иностранных дел информировал американского коллегу о своем предложении, одобренном турецким коллегой в декабре 2022 года. Подчеркивается, что американская сторона дала высокую оценку этой инициативе.

Румынский и американский дипломат также обсудили "возможности укрепления стабильности в регионе Черного моря путем стратегического подхода, который укрепил бы его статус значительного важного торгового и энергетического маршрута".

Напомним, ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились к международному сообществу с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины.

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