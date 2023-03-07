ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Румыния и Турция создадут рабочую группу по безопасности на Черном море

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 06:09
Румыния и Турция создадут рабочую группу по безопасности на Черном море Фото: Румыния и Турция создадут рабочую группу по безопасности на Черном море (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Румыния и Турция создали двустороннюю рабочую группу по безопасности на Черном море, заявил глава румынского внешнеполитического ведомства Богдан Ауреску государственному секретарю США Энтони Блинкену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter румынского дипломата.

Румынский министр иностранных дел информировал американского коллегу о своем предложении, одобренном турецким коллегой в декабре 2022 года. Подчеркивается, что американская сторона дала высокую оценку этой инициативе.

Румынский и американский дипломат также обсудили "возможности укрепления стабильности в регионе Черного моря путем стратегического подхода, который укрепил бы его статус значительного важного торгового и энергетического маршрута".

Напомним, ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились к международному сообществу с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
чорное море
NEWS
У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали
У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти