Румыния вместе с НАТО работает над усилением защиты от дронов на границе с Украиной

"Мы работаем с НАТО над созданием дополнительной защиты от дронов в этом районе", - заявил президент Клаус Йоханнис.

По его словам, Румыния получила конкретные ответы на этот вопрос, а не просто поддержку.

Он также повторил, что Румыния считает нападения России на украинские дунайские порты военными преступлениями, поскольку в этом районе нет военных объектов.

Инциденты в Румынии

В ночь на 4 сентября, во время российских террористических ударов по Одесской области, обломки "шахеда" упали на территории Румынии. Позже в стране еще несколько раз находили обломки российских БПЛА, атаковавших портовую инфраструктуру Украины.

Также Министерство обороны Румынии заявило о вероятности нарушения воздушного пространства страны российскими "шахедами" во время массированных ударов по территории Украины в ночь на 30 сентября.

До этого стало известно, что Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим населенным пунктам на Дунае на границе с Украиной, где российские беспилотники атакуют зерновые объекты и добавляет в этот район военные наблюдательные пункты и патрули.