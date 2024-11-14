Румыния будет просить у Украины и Молдовы данные о запрете въезда лидеру ультраправых, - СМИ

Как сообщается, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что он обсудил с главой Службы внешней разведки вопрос о том, чтобы обратиться в Украину и Молдову с просьбой рассекретить документы о Джордже Симионе и причины, по которым глава AUR, кандидат на президентских выборах. является персоной нон грата в обоих государствах.

Тогда бы, по словам премьера, они увидели, может ли Румыния обнародовать эту информацию.

Отмечается, что скандал начался с заявления главы Комиссии по разведке в парламенте Йоана Киртеша, который заявил, что в этих документах есть "обвинения и четкие доказательства" того, что у Симиона были встречи с офицерами ГРУ.

Кандидат от Национал-консервативной партии Румынии на президентских выборах, депутат Европарламента Кристиан Терхеш также заявил, что существуют записи украинских служб из серии встреч, которые якобы Симион имел, особенно в Черновицкой области, с людьми, которые принадлежали к разным российским разведывательным службам.

Кандидат в президенты от AUR опроверг встречи с представителями российских спецслужб и заявил, что снимется с гонки, если в публичном пространстве появятся его изображения с офицерами ГРУ.

Кандидаты в президенты Николае Чуке и Мирча Джоане обратились к премьер-министру с просьбой опубликовать документы, а Чолаку попросил Киртеша уйти в отставку из-за якобы вмешательства в избирательную кампанию с использованием разведывательных данных.

Он также заявил, что не получал информации о том, что Симион был российским шпионом или встречался с российскими агентами.