Румыния присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

В частности, об этом решении Румынии стало известно во время телефонного разговора министра иностранных дел Луминицы Одобеску с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Главы румынской и американской дипломатии обсудили последние события на Черном море, в том числе последствия решения Российской Федерации приостановить участие в Черноморской инициативе по экспорту зерна", - говорится в заявлении.

Кроме того, Блинкен и Одобеску осудили недавние нападения РФ на гражданское население и речную и морскую инфраструктуру, а также "циничное отношение РФ к глобальной продовольственной безопасности".

Одобеску представила меры, которые уже были приняты Румынией, а также меры, предусмотренные в краткосрочной и среднесрочной перспективе для поддержки транзитных мощностей для сельскохозяйственной продукции из Украины.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины

Во время саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, страны G7 приняли совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины. На данный момент известно, что гарантии безопасности для Украины поддержали Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия. Испания, Швеция. И вот теперь и Румыния.

Подробнее о гарантиях безопасности для Украины - читайте в материале РБК-Украина.