Румыния усилит защиту воздушного пространства на фоне атак России, - Минобороны

Он напомнил, что в приграничной зоне Румынии нашли фрагменты, которые могут быть обломками дронов. Сейчас специалисты начинают лабораторные исследования, чтобы с точностью установить происхождение этих фрагментов.

По словам Спыну, обломки могли упасть на территории страны три дня назад во время атаки россиян на Измаил или еще раньше.

"Предпринимаются и будут предприниматься все процедурные шаги, которых требует ситуация. Определены конкретные меры для усиления технических возможностей, мониторинга ситуации вблизи портовой инфраструктуры Украины, мы приняли дополнительные меры для безопасности нашего воздушного пространства", - уточнил представитель Минобороны.

Падение дрона РФ в Румынии

Напомним, в ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину при помощи дронов. БПЛА направили в сторону портовой инфраструктуры Одесской области на Дунае.

В Министерстве иностранных дел Украины после атаки заявили, что российские дроны упали на территории Румынии. Бухарест сразу начал опровергать такую информацию.

Но уже сегодня в Минобороны Румынии подтвердили, что части российского дрона упали на территории их страны.