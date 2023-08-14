Румыния после взрыва направила корабль и вертолет для поиска блуждающих мин в Черном море

Военно-морские силы Румынии заявили, что их водолазы все еще выясняют, не был ли взрыв на пирсе вызван миной.

По словам представителей ВМС Румынии, сообщения о том, что в районе порта Мангалия дрейфует отдельная мина, оказались необоснованными.

Взрыв мины у побережья Румынии

Сегодня румынском побережье недалеко от города Костинешти произошел взрыв российской мины. По данным гражданской защиты, при взрыве мины никто не пострадал.

Мины в Черном море

С начала полномасштабного вторжения России в Украину румынский флот обезвредил пять российских морских мин в Черном море.

В частности, в августе 2022 года румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в Черном море недалеко от берега.

В сентябре прошлого года в акватории Черного моря корабль Военно-морских сил Румынии наткнулся на дрейфующую мину, которая взорвалась прямо возле судна, однако не причинила ущерба.

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