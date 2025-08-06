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Румыния поднимала истребители F-16 из-за "Шахеды" у границы

Среда 06 августа 2025 10:07
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Румыния поднимала истребители F-16 из-за "Шахеды" у границы Иллюстративное фото: Румыния поднимала истребители из-за "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки российских "Шахедов" на Измаильский район Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

По данным ведомства, радиолокационные системы обнаружили воздушные цели в украинском воздушном пространстве недалеко от уезда Тулча. В 01:10 жителей северной части региона предупредили через систему RO-Alert о возможности падения обломков и призвали принять меры безопасности.

Для мониторинга ситуации в воздух подняли два истребителя F-16. В Минобороны уточнили, что несанкционированного вторжения в национальное воздушное пространство зафиксировано не было.

"Министерство обороны будет проводить проверки в этом районе, а союзники по НАТО будут проинформированы в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

В румынском оборонном ведомстве решительно осудили "эти агрессивные и неоправданные действия Российской Федерации, которые вопиюще нарушают международное право и угрожают региональной безопасности".

Атака на Одесскую область

Напомним, ночью, 6 августа, россияне нанесли удар дронами-камикадзе по Измаильскому району Одесской области. В результате обстрела повреждены объекты газовой инфраструктуры.

Как проинформировал глава ОВА Кипер, огонь полностью уничтожил производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.

Тем временем в Румынии из-за атаки на Одесскую область объявляли воздушную тревогу. Жители Румынии видели пожар, который вспыхнул после налета дронов.

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