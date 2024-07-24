Румыния поднимала два F-16 из-за воздушной атаки РФ по Украине: обнаружили ли обломки дронов

Как отмечают в ведомстве, в ночь с 23 на 24 июля российские войска совершили новую серию беспилотных атак на территорию Украины, вблизи границы с Румынией, в Тульчинском уезде.

Национальный центр военного командования Румынии сообщил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям страны о принятии мер по оповещению населения округа Тульча. Стоит отметить, что этот город находится недалеко от Одесской области, которую ночью силы РФ атаковали дронами.

Отмечается, что в связи с этой ситуацией были развернуты два истребителя F-16 для мониторинга, являющихся частью регулярной процедуры.

В то же время Министерство национальной обороны распорядилось принять меры по проведению расследований на местности, в окрестностях Плаура, с целью поиска возможных объектов, упавших на румынскую территорию, поиски, которые будут продолжаться в течение дня.