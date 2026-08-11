Румыния подорвала две "Герберы" в Черном море (видео)

Румыны уничтожили две "Герберы"

Саперы взорвали дроны на расстоянии примерно 90 морских миль (более 166 километров) к востоку от города Констанца, говорит чиновник.

Беспилотники заметил один из кораблей, выполнявший работы в районе платформы Neptun Deep.

Судно Береговой охраны с военными на борту отправилось в этот район.

"Было обнаружено два дрейфующих БпЛА и несколько других обломков. Министерство национальной обороны связалось с украинскими партнерами, подтвердившими, что эти системы им не принадлежат", - добавил Мируце.

В Румынии было принято решение контролируемо уничтожить дроны путем подрыва.

Напомним, что дроны типа "Гербера" беспилотники производства России. Они обычно используются для разведки или в качестве дронов-приманок.