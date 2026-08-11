RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Румыния подорвала две "Герберы" в Черном море (видео)

21:55 11.08.2026 Вт
2 мин
Дроны дрейфовали в эксклюзивной экономической зоне Румынии
aimg Елена Бджола
Фото: российский дрон "Гербера" (gur.gov.ua)

Румынские военные уничтожили два дрона "Гербера" вблизи морского газового проекта Neptun Deep.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце в Facebook.

Румыны уничтожили две "Герберы"

Саперы взорвали дроны на расстоянии примерно 90 морских миль (более 166 километров) к востоку от города Констанца, говорит чиновник.

Беспилотники заметил один из кораблей, выполнявший работы в районе платформы Neptun Deep.

Судно Береговой охраны с военными на борту отправилось в этот район.

"Было обнаружено два дрейфующих БпЛА и несколько других обломков. Министерство национальной обороны связалось с украинскими партнерами, подтвердившими, что эти системы им не принадлежат", - добавил Мируце.

В Румынии было принято решение контролируемо уничтожить дроны путем подрыва.

Напомним, что дроны типа "Гербера" беспилотники производства России. Они обычно используются для разведки или в качестве дронов-приманок.

Ранее РБК-Украина писало, что 31 июля власти Румынии объявили экстренное предупреждение для жителей северной части уезда Тульча из-за дронов у границы с Украиной. В воздух подняли два истребителя F-16.

Также стало известно, что Румыния сбила три российских беспилотника всего за три дня. На это Бухарест потратил 1,5 млн. евро.

Кроме того,дрон, сбитый над Румынией 24 июля, оказался российским "Шахедом" - это подтвердила прокуратура страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияРумынияВойна России против УкраиныДрони