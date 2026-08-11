Румыния подорвала две "Герберы" в Черном море (видео)

Румынские военные уничтожили два дрона "Гербера" вблизи морского газового проекта Neptun Deep.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце в Facebook.
Саперы взорвали дроны на расстоянии примерно 90 морских миль (более 166 километров) к востоку от города Констанца, говорит чиновник.
Беспилотники заметил один из кораблей, выполнявший работы в районе платформы Neptun Deep.
Судно Береговой охраны с военными на борту отправилось в этот район.
"Было обнаружено два дрейфующих БпЛА и несколько других обломков. Министерство национальной обороны связалось с украинскими партнерами, подтвердившими, что эти системы им не принадлежат", - добавил Мируце.
В Румынии было принято решение контролируемо уничтожить дроны путем подрыва.
Напомним, что дроны типа "Гербера" беспилотники производства России. Они обычно используются для разведки или в качестве дронов-приманок.
Ранее РБК-Украина писало, что 31 июля власти Румынии объявили экстренное предупреждение для жителей северной части уезда Тульча из-за дронов у границы с Украиной. В воздух подняли два истребителя F-16.
Также стало известно, что Румыния сбила три российских беспилотника всего за три дня. На это Бухарест потратил 1,5 млн. евро.
Кроме того,дрон, сбитый над Румынией 24 июля, оказался российским "Шахедом" - это подтвердила прокуратура страны.