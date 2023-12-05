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Румыния намерена сыграть ключевую роль в восстановлении Украины, - премьер

Фото: премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Румыния намерена сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения войны, развязанной Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Чолаку отметил, что в этом контексте сильными сторонами Румынии есть безопасность, географическая близость, морское, речное, железнодорожное и автодорожное сообщение. Такие возможности могут быть заинтересованы американскими компаниями, которые захотят участвовать в реконструкции Украины.

Премьер Румынии подчеркнул, что его страна будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, имея в виду также процесс восстановления.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил румынскому премьеру за помощь Украине и за сотрудничество на Черном море.

"Наши страны также тесно сотрудничают в гражданских вопросах, мы будем очень тесно сотрудничать в будущем, и последствия будут заметны в достигнутом прогрессе", - сказал Блинкен.

Помощь Украине от Румынии

Недавно Украина и Румыния подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, подразумевающий увеличение оборонных производственных мощностей и расширение производства боеприпасов.

Ранее сообщалось, что 10 октября в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Румынию была подписана двусторонняя декларация между странами.

Также Зеленский в Бухаресте обсудил с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций и ситуацию в Черноморском регионе.

 

 

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