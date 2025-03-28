Румыния хочет усилить позиции НАТО в Черном море

По данным издания, в 2023 году Румыния отменила соглашение с французской компанией Naval Group. Эта компания имела контракт на строительство четырех военно-морских корветов класса Gowind для Румынии, а также на модернизацию двух фрегатов за 1,2 млрд евро.

Однако сначала сделка была задержана из-за юридических проблем. Другой причиной было то, что не удалось достичь взаимопонимания со своим младшим партнером по росту расходов.

"Члены Совета проанализировали и одобрили оснащение ВМС Румынии новым военным кораблем, легким корветом, способным выполнять в кратчайшие сроки множество миссий", - говорится в заявлении Совета обороны, в котором он поручил министерству обороны Румынии начать процесс закупки.

Стоит заметить, что ВМС Румынии наименее модернизированы среди всех видов вооруженных сил страны. Сейчас Румыния планирует увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП в 2024 году, по сравнению с нынешними 2,2%.

Naval Group - французская судостроительная компания, специализирующаяся на разработке и строительстве военных кораблей и подводных лодок. Она является одним из лидеров в сфере оборонного кораблестроения и тесно сотрудничает с ВМС Франции и другими международными партнерами. Компания участвует в создании современных фрегатов, авианосцев, ударных и атомных подводных лодок, а также систем вооружения и морских технологий.

Naval Group имеет более 400-летнюю историю и играет ключевую роль в развитии передовых морских технологий. Ее проекты включают атомные подводные лодки класса Barracuda, фрегаты FREMM, а также разработку перспективных надводных кораблей. Кроме Франции, компания поставляет продукцию для флотов других стран, таких как Австралия, Египет, Индия и Бразилия.

Напомним, ранее мы писали о том, что Румыния и Болгария обеспокоены возможными изменениями в Черном море из-за переговоров США и России. Они опасаются, что это расширит влияние Москвы в регионе.