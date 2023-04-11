RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Румыния хочет купить истребители последнего поколения F-35 для усиления ПВО

Фото: Румыния хочет купить истребители последнего поколения F-35 для усиления ПВО (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Румыния намерена приобрести истребители последнего поколения F-35 для усиления своей противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Высшем совете обороны страны отметили, что наличие надежных, совместимых, гибких и эффективных оперативных возможностей ПВО является частью обязательств Румынии как стран НАТО и ЕС. Так, это главное для достижения государством целей его оборонной политики.

"Процесс модернизации военно-воздушных сил продолжится путем приобретения реактивных самолетов последнего поколения F-35", - отметили в Румынии.

Напомним, недавно румынские самолеты F-16, которые дежурилив странах Балтии, перехватили два российских истребителя Су-27.

Кроме того, Румыния хочет купить большую партию БМП почти на 3 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияПВО