Румыния хочет купить истребители последнего поколения F-35 для усиления ПВО

В Высшем совете обороны страны отметили, что наличие надежных, совместимых, гибких и эффективных оперативных возможностей ПВО является частью обязательств Румынии как стран НАТО и ЕС. Так, это главное для достижения государством целей его оборонной политики.

"Процесс модернизации военно-воздушных сил продолжится путем приобретения реактивных самолетов последнего поколения F-35", - отметили в Румынии.

Напомним, недавно румынские самолеты F-16, которые дежурилив странах Балтии, перехватили два российских истребителя Су-27.

Кроме того, Румыния хочет купить большую партию БМП почти на 3 млрд евро.

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