ua en ru
Пт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Румыния готова использовать свои зенитные системы против российских беспилотников, - генерал

Румыния, Пятница 15 сентября 2023 19:53
UA EN RU
Румыния готова использовать свои зенитные системы против российских беспилотников, - генерал Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Румыния готова использовать, в зависимости от уровня угрозы, зенитные системы против российских беспилотников для защиты своей территории.

Об этом заявил заместитель начальника штаба обороны Румынии генерал Георгице Влад, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

"Мы решили направить около 600 солдат для укрепления нашей линии обороны в северной части Добруджи. Мы развернули несколько радаров, активизировали оборону и провели переговоры с нашими союзниками (НАТО), чтобы найти решение по сопротивлению российской агрессии", - заявил генерал Влад.

Также генерал ответил на вопрос, будет ли Румыния использовать свои зенитные системы против российских беспилотников.

"В зависимости от уровня угрозы мы готовы использовать всю военную мощь для защиты румынской территории", - сказал Влад.

Что этому предшествовало

Недавно российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны смогли сбить 32 вражеских беспилотника из 44.

Под ударом врага находилась портовая инфраструктура Одесской области на Дунае. После атаки в Минобороны Румынии заявили, что обнаружили обломки дронов в районе пограничных сел Нуферу и Виктория.

Однако в НАТО снова не увидели умышленного нападения России на Румынию.

Следует отметить, что это уже не первый инцидент с падением обломков ударных беспилотников РФ на территории Румынии. После первого раза главу российского диппредставительства также вызвали в МИД.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Румыния Война в Украине
NEWS
Кабмин внес в Раду проект бюджета-2024
Кабмин внес в Раду проект бюджета-2024
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна